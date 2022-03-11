«Барселона» готова платить защитнику «Аякса» 5 млн евро в год

Защитник «Аякса»может продолжить карьеру в

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, «Барса» предложила 24-летнему футболисту контракт с зарплатой в пять миллионов евро за сезон.

Контракт Мазрауи с «Аяксом» истекает летом этого года, поэтому он имеет право вести переговоры с любым клубом.

На марокканца также претендует «Бавария». Представители мюнхенского клуба уже общались с агентом Мазрауи Мино Райолой.

Ранее сообщалось, что главной трансферной целью «Барселоны» стал нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.