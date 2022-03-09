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    Тухель: Ромелу Лукаку борется за место в составе «Челси», как и все остальные

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о том, что нападающий Ромелу Лукаку не попадает в стартовый состав команды.

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    «В данный момент ему нелегко, но он член команды, важный член команды.

    В определенные моменты есть и другие игроки, которые недовольны, потому что самая большая проблема в том, что мы можем выпустить только 11 игроков.

    Многие игроки думают о том, что могут постоянно выходить в стартовом составе, и у них есть на то причины.

    Всегда есть шанс, потому что Кай [Хавертц] может сыграть на разных позициях, мы можем сыграть в два нападающих, как во втором тайме матча с "Бернли" и с "Лутоном".

    Ромелу борется за место в составе, как и все остальные. Он настолько позитивен, насколько это возможно. Ему не нравится эта ситуация, никому не нравится.

    Он справляется с этим очень профессионально. Я стараюсь делать все возможное, чтобы проявлять к нему уважение и поддержку, как и ко всем остальным», — сказал Тухель Goal.

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