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    Селюк: Если Абрамович купит ЦСКА, с клуба снимут санкции

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    Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о перспективах покупки Роман Абрамовичем московского ЦСКА.

    Роман Абрамович
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    Роман Абрамович

    Ранее Абрамович объявил о готовности продать лондонский «Челси».

    «Из российских клубов это мог бы быть ЦСКА. Клуб под санкциями? Он под санкциями из-за ВЭБ.РФ, если Абрамович купит ЦСКА, то санкции снимут.

    Приход Абрамовича даст толчок к развитию, будет профессиональный менеджмент, которого не хватает.

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  • 03/03/2022

    • "Локомотив" может получить технарь 0:3 из-за игрока, который должен был пропустить матч [с "Химками"], это нормальный менеджмент?», — приводит слова Селюка «Матч ТВ».

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