Селюк: Если Абрамович купит ЦСКА, с клуба снимут санкции

Футбольный агентвысказался о перспективах покупкимосковского

Ранее Абрамович объявил о готовности продать лондонский «Челси».

«Из российских клубов это мог бы быть ЦСКА. Клуб под санкциями? Он под санкциями из-за ВЭБ.РФ, если Абрамович купит ЦСКА, то санкции снимут.

Приход Абрамовича даст толчок к развитию, будет профессиональный менеджмент, которого не хватает.

"Локомотив" может получить технарь 0:3 из-за игрока, который должен был пропустить матч [с "Химками"], это нормальный менеджмент?», — приводит слова Селюка «Матч ТВ».