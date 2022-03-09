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    В «Матч ТВ» рассказали об изменениях в сетке трансляций

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    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, какие изменения произойдут в сетке трансляций.

    В сетке трансляций «Матч ТВ» произойдут изменения
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    В сетке трансляций «Матч ТВ» произойдут изменения

    «В сложившихся новых условиях мы неоднократно меняли сетку наших трансляций — уже на этой неделе вы могли заметить большое количество трансляций наших, российских чемпионатов.

    У нас достаточно интересных, ярких соревнований в России. Так, на федеральном "Матче" мы уделим большее внимание баскетболу, волейболу и гандболу, продолжим показывать РПЛ и захватывающие серии игр в плей-офф КХЛ, а в субботу в эфир вернется биатлон (с комментариями Дмитрия Губерниева и его большой творческой бригадой!) — в Уфе пройдет Кубок России с участием всех наших любимых спортсменов.

    В привычном объеме продолжим показывать футбольные еврокубки и Серию А.

    Наша позиция остается неизменной — спорт и спортсмены должны оставаться вне политики и лозунгов», — написал Тащин в своем телеграм-канале.

    Напомним, в начале марта французская Лига 1 и английская Премьер-лига объявили о прекращении трансляций в России.

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