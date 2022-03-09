В «Матч ТВ» рассказали об изменениях в сетке трансляций

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, какие изменения произойдут в сетке трансляций.

«В сложившихся новых условиях мы неоднократно меняли сетку наших трансляций — уже на этой неделе вы могли заметить большое количество трансляций наших, российских чемпионатов.

У нас достаточно интересных, ярких соревнований в России. Так, на федеральном "Матче" мы уделим большее внимание баскетболу, волейболу и гандболу, продолжим показывать РПЛ и захватывающие серии игр в плей-офф КХЛ, а в субботу в эфир вернется биатлон (с комментариями Дмитрия Губерниева и его большой творческой бригадой!) — в Уфе пройдет Кубок России с участием всех наших любимых спортсменов.

В привычном объеме продолжим показывать футбольные еврокубки и Серию А.

Наша позиция остается неизменной — спорт и спортсмены должны оставаться вне политики и лозунгов», — написал Тащин в своем телеграм-канале.

Напомним, в начале марта французская Лига 1 и английская Премьер-лига объявили о прекращении трансляций в России.