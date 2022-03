Источник: «Ювентус» предложил Погба контракт на 4 года

По информации журналиста Руди Галетти, французский полузащитник «Манчестер Юнайтед»получил предложение от «Ювентуса».

Туринцы подготовили футболисту контракт на 4 года с окладом 9 млн евро за сезон и 3 млн евро в виде бонусов.

Контракт Погба с «манкунианцами» действителен до конца сезона и пока что сторонам не удалось добиться соглашения в продлении договора.

🚨🔥 #Pogba, #Juventus want to speed up for the 🇫🇷 midfielder. ⚪⚫

💰 The 🇮🇹 club is preparing a 4-year contract — with salary set at around €9M+bonus — to be sent to Mino #Raiola. Rapidly evolving situation. 🐓⚽#Transfers #Calciomercato #MUFC