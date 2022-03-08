Кейн назвал цель «Тоттенхэма» на сезон

Нападающий «Тоттенхэма»прокомментировал победу над «Эвертоном» (5:0) в 28-м туре АПЛ.

«Ни одна игра в премьер-лиге не бывает легкой. Спасибо за то, как мы настроились на матч. В целом, это получился хороший вечер понедельника.

Четверка лучших должна быть нашей целью. Мы еще не готовы, но у тренера было время адаптироваться, и физически, я думаю, мы находимся в хорошем положении. Нужно привыкать чувствовать давление, если мы хотим быть топ-командой. Мы не можем спрятаться от этого», — цитирует Кейна BBC.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Тоттенхэм» занимает седьмое место, имея 45 очков. «Эвертон» идет на 17 строчке с 22 очками.