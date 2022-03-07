«Монако» обыграл «Марсель»

Единственный гол в игре забил Желсон Мартинш на 58-й минуте матча.
Российский хавбек «Монако» Александр Головин вышел на поле на 85-й минуте матча.
Футбол. Франция. Лига 1
Марсель — Монако 0:1
Гол: 0:1 Желсон Мартинш (58') Марсель: Пау Лопес, Валентин Ронжье (Зеад Колашинац, 80'), Вильям Салиба, Дуйе Чалета-Цар, Луан Перес (Поль Лирола, 80'), Маттео Гюэндузи, Бубакар Камара, Жерсон, Димитри Пайет, Седрик Бакамбу (Bamba Dieng, 65'), Аркадиуш Милик Монако: Виссам Бен-Йеддер (Александр Головин, 85'), Желсон Мартинш (Софьян Диоп, 78'), Кевин Фолланд (Крислен Матсима, 78'), Жеан Лукас, Орельен Чуаэми, Юссуф Фофана, Caio Henrique, Бенуа Бадьяшиль (Мирон Боадю, 78'), Аксель Дисаси, Vanderson, Александр Нюбель Предупреждения: Луан Перес (53'), Аксель Дисаси (56'), Бубакар Камара (90 + 2')
После этой игры «Монако» занимает 8-е место в таблице Лиги 1 — 41 очко, «Марсель» — третий и 47 очков.