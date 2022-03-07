ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Динамо»С почином, Паоло. «Спартак» притормозил погоню «Динамо» за лидером
  • 16:16
    • Душан Влахович признан лучшим игроком «Ювентуса» в феврале
  • 16:04
    • «Краснодар» дома обыграл «Урал»
  • 15:39
    • СМИ: Часть игроков «МЮ» относятся к Рангнику без уважения
  • 15:26
    • Роналду может перейти в «ПСЖ», если «МЮ» не попадет в ЛЧ
  • 14:47
    • СМИ: Стыковой матч Россия — Польша могут перенести на июнь
    Все новости спорта

    Игнатьев прокомментировал гол в ворота «Арсенала»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Крылья Советов Арсенал Тула
    Нападающий «Крыльев Советов» Иван Игнатьев, забивший гол в дебютном матче 20-го тура с «Арсеналом», поделился эмоциями от встречи.

    Иван Игнатьев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Игнатьев

    «Я очень давно не забивал, от этого у меня положительные эмоции. Сегодня наконец-то получилось забить. К сожалению, мы не победили, хотя по игре владели большим преимуществом. У нас было много моментов, чтобы забить, надо было дожимать соперника.

    Но это первая игра после перерыва, поэтому, думаю, по ходу будем набирать форму. С одной стороны, они влились в сезон, с другой стороны, провели два матча, получили нагрузку. Но я считаю, что для того, чтобы поймать тонус, нужно играть, поэтому они были в чуть более выигрышной ситуации», — приводит слова футболиста пресс-служба самарского клуба.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Южное» дерби выйдет результативным
  • «Ростов» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Закончит ли ЦСКА серию в Ярославле?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • «Тоттенхэм» и «Эвертон» устроят перестрелку?
  • «Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 7 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ростов — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Зенит — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бавария — Зальцбург
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  4.15
  • Экспресс дня 8 марта
  • Завтра в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Суонси — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры