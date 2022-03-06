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    Нагельсман назвал ничью с «Байером» закономерным результатом

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    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о ничейном результате в матче 25-го тура чемпионата Германии против «Байера» (1:1).

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    «Сегодня у нас ничего не получалось с последним пасом, поэтому не все атаки доводились до ума.

    Во втором тайме "Байер" начал играть агрессивнее, проводил контратаки, против тактики "Байера" нужно было быть внимательными. В целом нам немного не хватало остроты. Ничья — закономерный результат», — цитирует Нагельсмана TMW.

    «Бавария» набрала 59 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии. «Байер» с 45 баллами идет на третьей строчке.

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