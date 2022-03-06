Нагельсман назвал ничью с «Байером» закономерным результатом

Юлиан Нагельсман Фото: globallookpress.com
«Сегодня у нас ничего не получалось с последним пасом, поэтому не все атаки доводились до ума.
Во втором тайме "Байер" начал играть агрессивнее, проводил контратаки, против тактики "Байера" нужно было быть внимательными. В целом нам немного не хватало остроты. Ничья — закономерный результат», — цитирует Нагельсмана TMW.
«Бавария» набрала 59 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии. «Байер» с 45 баллами идет на третьей строчке.