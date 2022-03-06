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    Деспотович попал в стартовый состав «Арсенала» на игру с «Крыльями Советов»

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    Самарские «Крылья Советов» и тульский «Арсенал» назвали стартовые составы на матч 20-го тура чемпионата России.

    Джордже Деспотович
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    Джордже Деспотович

    «Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Костанца, Зиньковский, Якуба, Ежов, Глушенков, Сарвели.

    Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Гапонов, Гудков, Липовой, Смирнов, Пиняев, Коваленко, Канунников, Игнатьев, Цыпченко.

    «Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Новосельцев, Степанов, Гулиев, Чаушич, К. Кангва, Э. Кангва, Давиташвили, Деспотович.

    Запасные: Левашов, Шамов, Сокол, Суханов, Радакович, Кулешин, Костадинов, Хабибов, Луценко, Панченко, Марков, Аджоев.

    Матч «Крылья Советов» — «Арсенал» пройдет 6 марта, начало — в 14:00 мск.

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