Анчелотти: Если «Реал» будет так играть, у него будет больше шансов достичь успеха в ЛЧ

Главный тренер «Реала»подвел итоги матча 27-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (4:1).

«Мы очень хорошо играли с первой минуты. План состоял в том, чтобы прессинговать высоко и попытаться сделать так, чтобы "Сосьедад" не смог играть сзади. Это было тяжело физически, но мы справились.

Если мы будем так играть, у нас будет больше шансов достичь успеха в среду в Лиге чемпионов. Это была большая игра, потому что у нас был шанс увеличить наше преимущество в ла лиге. Будем надеяться, что мы сможем повторить такую игру», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

После этого матча «Реал» с 63 очками лидирует в турнирной таблице, «Реал Сосьедад» с 44 очками — на шестой строчке.

Календарь и таблица испанской Примеры

Напомним, «Реал» в среду, 9 марта, примет ПСЖ в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра — 0:1).