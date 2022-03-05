В Нидерландах матч не был доигран из-за нападения болельщика на игрока Фото: globallookpress.com
В конце игры болельщик «Витесса» выбежал на поле и попытался напасть на вратаря «Спарты» Мадика Окойе, после чего на трибунах вспыхнули беспорядки.
В итоге судья остановил игру. На момент остановки счет был 1:0 в пользу «Спарты».
E sure me die say this guy bet for Vitesse to win, baba run enter pitch😂😂😂 pic.twitter.com/1zwWdU2D5s— EMarley🔺 (@eazeebet) March 4, 2022
Теперь инцидент будет расследовать дисциплинарная комиссия. Затем профессиональному футбольному совету придется решить, что делать с оставшейся частью матча.