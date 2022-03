В Нидерландах матч не был доигран из-за нападения болельщика на игрока

Матч 25-го тура чемпионата Нидердандов между «Витессом» и «Спартой» был прерван, пишет местная пресса.

В конце игры болельщик «Витесса» выбежал на поле и попытался напасть на вратаря «Спарты» Мадика Окойе, после чего на трибунах вспыхнули беспорядки.

В итоге судья остановил игру. На момент остановки счет был 1:0 в пользу «Спарты».

E sure me die say this guy bet for Vitesse to win, baba run enter pitch😂😂😂 pic.twitter.com/1zwWdU2D5s