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    «Фрайбург» вышел в полуфинал Кубка Германии

    «Бохум» — «Фрайбург»: счет матча 1:2, обзор гола

    Футбол Кубок Германии Футбол Германии Фрайбург Бохум
    В матче 1/4 финала Кубка Германии «Бохум» потерпел домашнее поражение от «Фрайбурга» в экстра-тайме — 1:2 д.в.

    «Фрайбург»
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    «Фрайбург»

    В составе победителей отличились Нильс Петерсен и Роланд Шаллаи. Гол «Бохума» забил Себастьян Полтер.

    Футбол. Германия. Кубок
    Бохум — Фрайбург 1:2
    Голы: 0:1 Нильс Петерсен (51'), 1:1 Себастьян Полтер (64'), 1:2 Роланд Шаллаи (120') Бохум: Мануэль Риман, Кристиан Гамбоа, Армель Белла-Котчап, Максим Лайч, Костас Стафилидис (Данило Соарес, 83'), Patrick Osterhage (Эдуард Лёвен, 59'), Энтони Лосийя, Эльвис Реджбечай, Геррит Хольтман (Кристофер Антви-Адджей, 91'), Юрген Локадия (Себастьян Полтер, 46'), Такума Асано (Милош Пантович, 84') Фрайбург: Нильс Петерсен (Эрмедин Демирович, 72'), Винченцо Грифо (Роланд Шаллаи, 72'), У Ен Чон, Kevin Schade (Noah Weisshaupt, 81'), Николас Хефлер, Максимилиан Эггештайн, Кристиан Гюнтер, Нико Шлоттербек, Филипп Линхарт, Лукас Кюблер, Марк Флеккен Предупреждение: Себастьян Полтер (118')

    Ранее в полуфинал вышли «Унион», «Лейпциг» и «Гамбург».

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