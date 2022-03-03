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    Аньелли: Суперлига не провалилась. Клубы подписали контракт, он все еще действует

    Футбол Европейская Суперлига Футбол Италии Ювентус
    Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли прокомментировал проект Суперлиги.

    Андреа Аньелли
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    Андреа Аньелли

    «Суперлига не провалилась. На мой взгляд, европейский футбол остро нуждается в реформах. УЕФА знал, что я как президент "Ювентуса" работаю над чем-то другим.

    Суперлига — это коллективная работа 12 команд, а не одного человека. 12 клубов подписали контракт на 120 страниц, и он все еще действует для 11 из этих клубов.

    Компромисс больше не вариант нам нужны более глубокие реформы. Подходит ли оператор-монополист для управления таким бизнесом, как футбол? Я думаю, нет.

    Структура управления [футболом] не соответствует цели. Я бы думал не об альтернативных продуктах, а о том, как управляется сектор», — заявил Андреа Аньелли.

    Напомним, что турнир основали 12 клубов — «Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал».

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