Аньелли: Суперлига не провалилась. Клубы подписали контракт, он все еще действует

Президент «Ювентуса»прокомментировал проект Суперлиги.

«Суперлига не провалилась. На мой взгляд, европейский футбол остро нуждается в реформах. УЕФА знал, что я как президент "Ювентуса" работаю над чем-то другим.

Суперлига — это коллективная работа 12 команд, а не одного человека. 12 клубов подписали контракт на 120 страниц, и он все еще действует для 11 из этих клубов.

Компромисс больше не вариант нам нужны более глубокие реформы. Подходит ли оператор-монополист для управления таким бизнесом, как футбол? Я думаю, нет.

Структура управления [футболом] не соответствует цели. Я бы думал не об альтернативных продуктах, а о том, как управляется сектор», — заявил Андреа Аньелли.

Напомним, что турнир основали 12 клубов — «Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал».