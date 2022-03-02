Пиоли: «Милан» играл хорошо и заслуживал большего

Главный тренер «Милана»считает, что его подопечные должны были обыгрывать «Интер» в Кубке Италии.

Команды провели первый матч в полуфинале турнира, и он завершился со счетом 0:0.

«Мы играли хорошо и заслуживал большего. Но если оценивать все с позиции двухматчевого противостояния, то результат хороший. Но я все еще думаю, что мы заслужили победить.

Мы знаем, что во втором матче будет очень тяжело, но я удовлетворен выступлением. За последние 2,5 года мы добились прогресса и хотим завоевать какой-нибудь трофей, чтобы этот сезон стал прекрасным.

Команда действовала сегодня агрессивно, не позволила "Интеру" нанести ни одного опасного удара, при этом сама имела шансы победить. Мы разочарованы тем, что не победили», — сказал тренер Mediaset.