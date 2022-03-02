Индзаги: Думаю, что ничья — справедливый результат

Главный тренер «Интера»высказался после ничьей в первом полуфинальном матче Кубка Италии с «Миланом» (0:0).

«Думаю, это дерби было менее зрелищным по сравнению с двумя другими в нынешнем сезоне, так как на карту поставлено многое. Обе команды волновались и держали в голове, что противостояние продлится 180 минут. Подумаем о результате в ответном матче. Мы хотим выйти в финал и выиграть еще один трофей. Помним о том, что это была наша 36-я игра в сезоне.

Кроме одной ошибки, которую мы допустили, в обороне, и сэйва Хандановича, других шансов "Милана" я не помню. Понимаю, что у всех на языке, когда мы не забиваем в четырех играх подряд, но мы работаем над этим, у нас есть талантливые нападающие, которые возвращаются к лучшей форме. Спад физики неизбежен, поскольку у нас были очень насыщенные ноябрь, декабрь и январь.

Думаю, что ничья — справедливый результат. Мы до сих пор зализываем раны после поражения в дерби в Серии А, хотя до 75-й минуты все выглядело совершенно по-другому», — цитирует Индзаги Mediaset.

Ответная игра между командами состоится 20 апреля.