Депай: Мне нравится, как играет «Барселона»

Нападающий «Барселоны»прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» (4:0).

«Я рад вернуться на поле. Я упорно трудился, чтобы снова быть с командой. Мне нравится, как играет "Барселона". Мы показываем атакующий и комбинационный футбол», — приводит слова Депая официальный сайт каталонского клуба

Напомним, что 28-летний нидерландец из-за травмы не принимал участия во встречах с 12 января 2021 года. В прошедшей игре он отметился забитым мячом.

«Барселона» с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Атлетик» с 37 очками — на восьмой строчке.