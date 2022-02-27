«Атлетико» — «Сельта»: счет матча 2:0, обзор голов

Дублем в составе «матрасников» отметился бразильский защитник Ренан Лоди, которому в обоих случаях ассистировал хавбек Жоффрей Кондогбиа.
Футбол. Испания. Примера
Атлетико — Сельта 2:0
Голы: 1:0 Ренан Лоди (36'), 2:0 Ренан Лоди (60') Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Хосе Хименес, Рейнилду Мандава, Шиме Врсалько, Маркос Льоренте (Янник Карраско, 64'), Эктор Эррера, Жоффрей Кондогбиа (Тома Лемар, 69'), Ренан Лоди (Антуан Гризманн, 63'), Анхель Корреа (Родриго Де Пауль, 63'), Жоау Фелиш (Луис Суарес, 72') Сельта: Сантьяго Мина (Нолито, 75'), Яго Аспас, Франко Серви (Thiago Galhardo, 75'), Денис Суарес (Аугусто Солари, 81'), Брайс Мендес, Франсиско Пейнадо, Хавьер Галан, Нестор Араухо, Джозеф Айду, Уго Мальо, Matias Ezequiel Dituro Предупреждения: Стефан Савич (12'), Хосе Хименес (15'), Яго Аспас (17'), Ян Облак (20'), Рейнилду Мандава (50'), Нестор Араухо (71'), Thiago Galhardo (83')
Мадридский клуб поднялся на 4-е место в таблице Ла Лиги с 45 очками. «Атлетико» обошел «Барселону» (42 очка), но каталонцы имеют две игры в запасе.