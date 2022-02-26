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    «Сочи» дома переиграл тульский «Арсенал»

    «Сочи» -«Арсенал»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 19-го тура чемпионата России «Сочи» одержал домашнюю победу над тульским «Арсеналом» — 2:0.

    «Сочи»
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    «Сочи»

    Счет был открыт на 50-й минуте. Прошел заброс в штрафную «Арсенала», Цаллагов сделал скидку в центр, Кассьерра не сумел протолкнуть мяч мимо Коченкова, но Ангбан поборолся и головой добил мяч в сетку.

    На 77-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Сокол в собственной штрафной заехал по ногам Ангбану.

    Артур Юсупов с пенальти технично уложил мяч в нижний угол ворот. Коченков не угадал направление удара.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Сочи — Арсенал Тула 2:0
    Голы: 1:0 Викторьен Ангбан (50'), 2:0 Артур Юсупов (пенальти) (77') Сочи: Денис Адамов, Данила Прохин, Родригао, Игорь Юрганов, Кирилл Заика (Тимофей Маргасов, 82'), Викторьен Ангбан (Ивелин Попов, 80'), Ибрагим Цаллагов, Сергей Терехов, Жоаозиньо (Артур Юсупов, 47'), Матео Кассьерра (Георгий Мелкадзе, 79'), Никита Бурмистров (Dmitry Vorobyev, 90') Арсенал Тула: Евгений Марков (Джордже Деспотович, 53'), Эванс Кангва (Евгений Луценко, 84'), Кингз Кангва, Горан Чаушич, Сергей Ткачёв (Зурико Давиташвили, 60'), Георги Костадинов (Аяз Гулиев, 68'), Данил Степанов, Максим Беляев, Artem Sokol, Игорь Смольников, Антон Коченков Предупреждения: Кирилл Заика (9'), Евгений Марков (10'), Максим Беляев (27'), Данил Степанов (45 + 1'), Данила Прохин (59'), Родригао (62')

    Сочинцы набрали 34 очка и закрепились на третьем месте РПЛ, туляки остались с 19 очками на 13-й строчке.

    Календарь и таблица РПЛ

    6 марта «Арсенал» на выезде сыграет с «Крыльями Советов», «Сочи» на следующий день предстоит гостевой матч против «Ростова».

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