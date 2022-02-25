Сутормин — о матче с «Бетисом»: Обидно, но нужно принять этот результат

Полузащитник «Зенита»прокомментировал ничью с «Бетисом» (0:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Неплохая игра с нашей стороны, думаю, болельщикам она должна была понравиться. Нам совсем чуть-чуть не хватило, чтобы забить гол и перевести матч в дополнительное время. Конечно, обидно, но нужно принять этот результат и двигаться дальше.

Незасчитанный гол Александра Ерохина? Саня сказал, что чуть-чуть задел игрока соперника. Думаю, что лет пять назад это был бы чистый гол. Возможно, если бы мы не забили, нам было бы спокойнее, но забив такой мяч, не очень приятно, что судьи посмотрели повтор и отменили его. Конечно, у них была возможность отменить этот гол и, к сожалению, они ею воспользовались», — цитирует пресс-служба клуба Сутормина.

В первом матче «Бетис» выиграл у «Зенита» (3:2), поэтому в 1/8 финала Лиги Европы вышла испанская команда.