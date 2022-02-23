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    • «Челси» уверенно обыграл «Лилль» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
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    Тухель: «Челси» снова заслужено сыграл на ноль

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель дал оценку победы над «Лиллем» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Мы снова сыграли на ноль, причем совершенно заслуженно. Было непросто закрыть "Лилль", который является очень сильной командой. Не все прошло идеально, но серьезных возможностей для взятия ворот мы противнику создать не позволили и вообще выглядели надежно.

    В перерыве мы изменили структуру игры, создали блок из пяти игроков. Затем пошли моменты, мы забили, но затем стали пассивными и отошли назад. С этого момента у нас возникли небольшие проблемы.

    Я очень доволен игрой Канте. В последних матчах ему не хватало уверенности и интенсивности, но сегодня он сделал шаг вперед. Вы сами могли видеть, какое влияние он оказывает на игру, когда находится в форме», — цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.

    Ответная игра состоится 16 марта во Франции.

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