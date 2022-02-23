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    Газизов назвал нереальным трансфер Кокорина в «Уфу»

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    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что у башкирского клуба нет возможности подписать нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    Ранее Газизова сообщал, что хочет видеть Кокорина в «Уфе».

    «Кокорин в "Уфе" сейчас — это нереально. Если разорвет контракт с "Фиорентиной"? Скажу так — я бы очень хотел видеть его у нас», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

    Трансферное окно в чемпионате России закрылось 22 февраля. До этого времени «Уфа» могла договориться с «Фиорентиной» о переходе Кокорина.

    Ранее сообщалось, что «Фиорентина» готова продать Кокорина в «Сочи».

    Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. В текущем чемпионате Италии он принял участие в пяти матчах, не отметившись результативными действиями.

    Напомним, Кокорин играл за московский «Спартак» в тот период, когда Газизов занимал там должность генерального директора.

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