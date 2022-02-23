Газизов назвал нереальным трансфер Кокорина в «Уфу»

Генеральный директор «Уфы»заявил, что у башкирского клуба нет возможности подписать нападающего «Фиорентины»

Ранее Газизова сообщал, что хочет видеть Кокорина в «Уфе».

«Кокорин в "Уфе" сейчас — это нереально. Если разорвет контракт с "Фиорентиной"? Скажу так — я бы очень хотел видеть его у нас», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Трансферное окно в чемпионате России закрылось 22 февраля. До этого времени «Уфа» могла договориться с «Фиорентиной» о переходе Кокорина.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» готова продать Кокорина в «Сочи».

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. В текущем чемпионате Италии он принял участие в пяти матчах, не отметившись результативными действиями.

Напомним, Кокорин играл за московский «Спартак» в тот период, когда Газизов занимал там должность генерального директора.