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    Менди: Нельзя говорить, что «Челси» повезло с жребием

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    Вратарь «Челси» Эдуар Менди поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля».

    Эдуар Менди
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    Эдуар Менди

    «На этой стадии столь престижного турнира слабых соперников быть не может. "Лилль" занял первое место в группе, и я думаю, что это говорит само за себя. "Лилль" показывал очень качественный футбол в матчах с такими командами, как "Севилья" и "Зальцбург".

    "Лилль" — хорошая команда. Они демонстрируют футбол приличного уровня, так что нельзя говорить, что нам повезло со жребием. Да, в этом чемпионате Франции у "Лилля" порой возникают проблемы, но всегда непросто быть действующим чемпионом.

    Однако в Лиге чемпионов "Лилль" выглядит по-другому. Конечно, они сделают все возможное, чтобы доставить нам проблемы и добиться положительного результата», — цитирует голкипера официальный сайт УЕФА.

    Матч «Челси» — «Лилль» состоится 22 февраля. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.

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