Менди: Нельзя говорить, что «Челси» повезло с жребием

Вратарь «Челси»поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля».

«На этой стадии столь престижного турнира слабых соперников быть не может. "Лилль" занял первое место в группе, и я думаю, что это говорит само за себя. "Лилль" показывал очень качественный футбол в матчах с такими командами, как "Севилья" и "Зальцбург".

"Лилль" — хорошая команда. Они демонстрируют футбол приличного уровня, так что нельзя говорить, что нам повезло со жребием. Да, в этом чемпионате Франции у "Лилля" порой возникают проблемы, но всегда непросто быть действующим чемпионом.

Однако в Лиге чемпионов "Лилль" выглядит по-другому. Конечно, они сделают все возможное, чтобы доставить нам проблемы и добиться положительного результата», — цитирует голкипера официальный сайт УЕФА.

Матч «Челси» — «Лилль» состоится 22 февраля. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.