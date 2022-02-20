«Эспаньол» — «Севилья»: счет 1:1, обзор голов

На 36 минуте Рафа Мир вывел «нервионцев» вперед. На 50 минуте Серхи Дардер сравнял счет.
На 76 минуте гости остались в меньшинстве, поскольку защитник Жюль Кунде получил две желтые карточки на 7 минут.
Футбол. Испания. Примера
Эспаньол — Севилья 1:1
Голы: 0:1 Рафаэль Мир Висенте (36'), 1:1 Серхи Дардер (50') Эспаньол: Диего Лопес, Oscar Regano (Лоренсо Морон, 88'), Серджи Гомес, Леандро Кабрера, Адрия Хинер, Кейди Баре, Хавьер Пуадо (Адриан Эмбарба, 88'), Янхель Эррера (Оскар Мелендо, 82'), Серхи Дардер, Тонни Триндаде Вильена (Алейш Видаль, 72'), Рауль Де Томас Севилья: Антони Марсьяль (Алехандро Гомес, 26'), Рафаэль Мир Висенте (Хесус Навас, 71'), Лукас Окампос, Томас Делейни, Фернандо, Жоан Жордан (Иван Ракитич, 56'), Людвиг Аугустинсон (Оливер Торрес, 57'), Диего Карлос, Жюль Кунде, Хесус Корона (Юссеф Эн-Несири, 71'), Яссин Буну Предупреждения: Рауль Де Томас (29'), Людвиг Аугустинсон (44'), Хесус Корона (47'), Жюль Кунде (69'), Кейди Баре (81'), Лукас Окампос (85'), Алейш Видаль (90 + 1') Удаление: Хавьер Пуадо (76')
«Севилья» с 51 набранным очком продолжает идти на 2 позиции в турнирной таблице Примеры. «Эспаньол» с 29 очками располагается на 14 строчке.