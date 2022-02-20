Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Финляндия — РоссияБольше не олимпийские чемпионы. Россия уступила в финале Финляндии
  • 19:05
    • «Ман Юнайтед» одержал победу над «Лидсом» и закрепился на 4 позиции
  • 18:31
    • Рублев выиграл турнир в Марселе
  • 09:20
    • Сборная России проиграла Финляндии в финале ОИ-2022
  • 18:08
    • «Севилья» не смогла обыграть «Эспаньол», Кунде получил удаление
  • 16:35
    • «Фиорентина» обыграла «Аталанту» в матче 26 тура Серии А
    Все новости спорта

    «Севилья» не смогла обыграть «Эспаньол», Кунде получил удаление

    «Эспаньол» — «Севилья»: счет 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Севилья Эспаньол
    В матче 25 тура чемпионата Испании «Севилья» сыграла вничью с «Эспаньолом» (1:1).

    Рафа Мир
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рафа Мир

    На 36 минуте Рафа Мир вывел «нервионцев» вперед. На 50 минуте Серхи Дардер сравнял счет.

    На 76 минуте гости остались в меньшинстве, поскольку защитник Жюль Кунде получил две желтые карточки на 7 минут.

    Футбол. Испания. Примера
    Эспаньол — Севилья 1:1
    Голы: 0:1 Рафаэль Мир Висенте (36'), 1:1 Серхи Дардер (50') Эспаньол: Диего Лопес, Oscar Regano (Лоренсо Морон, 88'), Серджи Гомес, Леандро Кабрера, Адрия Хинер, Кейди Баре, Хавьер Пуадо (Адриан Эмбарба, 88'), Янхель Эррера (Оскар Мелендо, 82'), Серхи Дардер, Тонни Триндаде Вильена (Алейш Видаль, 72'), Рауль Де Томас Севилья: Антони Марсьяль (Алехандро Гомес, 26'), Рафаэль Мир Висенте (Хесус Навас, 71'), Лукас Окампос, Томас Делейни, Фернандо, Жоан Жордан (Иван Ракитич, 56'), Людвиг Аугустинсон (Оливер Торрес, 57'), Диего Карлос, Жюль Кунде, Хесус Корона (Юссеф Эн-Несири, 71'), Яссин Буну Предупреждения: Рауль Де Томас (29'), Людвиг Аугустинсон (44'), Хесус Корона (47'), Жюль Кунде (69'), Кейди Баре (81'), Лукас Окампос (85'), Алейш Видаль (90 + 1') Удаление: Хавьер Пуадо (76')

    «Севилья» с 51 набранным очком продолжает идти на 2 позиции в турнирной таблице Примеры. «Эспаньол» с 29 очками располагается на 14 строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто победит в матче двух «Боруссий»?
  • «Боруссия» Д — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Барса» не проиграет, но пропущенных голов ей не избежать
  • «Валенсия» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
  • Монегаски быстро возьмут свое
  • «Бордо» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 20 февраля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Валенсия — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.23
  • Прогноз на матч Бордо — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 19:05
    •  2.06
  • Прогноз на матч Герта — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Интер — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кальяри — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ванкувер — Сиэтл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Команда Леброна — Команда Дюранта
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры