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    • Гол и два ассиста Бензема помогли «Реалу» разгромить «Алавес»
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    Гол и два ассиста Бензема помогли «Реалу» разгромить «Алавес»

    «Реал» — «Алавес»: счет матча 3:0, обзор голов

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    Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Алавесом» (3:0) в матче 25-го тура чемпионата Испании.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 63-й минуте. После передачи Бензема, Асенсио справа с двадцати метров сильно и точно пробил в дальний верхний угол.

    На 80-й минуте Асенсио справа отправил вперёд Бензема. Карим прострелил в центр штрафной площади, откуда Винисиус без помех пробил неотразимо.

    А на 90-й минуте Лежён в штрафной площади «Алавеса» сбил Родриго, заработав пенальти в свои ворота, который реализовал Карим Бензема.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Алавес 3:0
    Голы: 1:0 Марко Асенсио (63'), 2:0 Винисиус Жуниор (80'), 3:0 Карим Бензема (пенальти) (90 + 1') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль (Лукас Васкес, 87'), Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди (Марсело, 85'), Федерико Вальверде, Каземиро, Лука Модрич (Родриго, 82'), Марко Асенсио (Даниель Себальос, 82'), Карим Бензема, Винисиус Жуниор (Эден Азар, 85') Алавес: Хоселу, Луис Риоха (Мануэль Вальехо, 72'), Mamadou Loum (Антонио Мойя, 83'), Гонсало Эскаланте (Эдгар Мендес, 72'), Давид Хасон (Пере Понс, 61'), Томас Пина, Рубен Дуарте (Чимо Наварро, 83'), Флорьян Лежён, Мэттью Миазга, Науэль Тенаглия, Фернандо Пачеко Предупреждения: Лука Модрич (33'), Mamadou Loum (48')

    Команда Карло Анчелотти набрала 57 очков и продолжает лидировать в Ла Лиге, опережая идущую второй «Севилью» на семь очков.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Алавес» с 20 очками остался на 19-й позиции.

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