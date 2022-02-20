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    Дортмундская «Боруссия» забила шесть безответных мячей менхенгладбахской

    «Боруссия» Д — «Боруссия» М: счет матча 6:0, обзор голов

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    Дортмундская «Боруссия» одержала домашнюю победу над менхенгладбахской «Боруссией» (6:0) в матче 23-го тура чемпионата Германии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Главным героем матча стал нападающий хозяев Марко Ройс, записавший на свой счет дубль и три голевых передачи.

    Еще по мячу забили Дониэлл Мален, Мариус Вольф, Юссуфа Мукоко и Эмре Джан, реализовавший пенальти в компенсированное время.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия Д — Боруссия М 6:0
    Голы: 1:0 Марко Ройс (26'), 2:0 Дониелл Мален (32'), 3:0 Мариус Вольф (70'), 4:0 Юссуфа Мукоко (74'), 5:0 Марко Ройс (82'), 6:0 Эмре Джан (пенальти) (90 + 1') Боруссия Д: Грегор Кобель, Эмре Джан, Матс Хуммельс, Дан-Аксель Загаду (Марин Понграчич, 42'), Торган Азар (Мариус Вольф, 68'), Махмуд Дахуд, Джуд Беллингхэм, Рафаэл Геррейру (Нико Шульц, 67'), Джованни Рейна (Юлиан Брандт, 30'), Марко Ройс, Дониелл Мален (Юссуфа Мукоко, 68') Боруссия М: Брил Эмболо, Алассан Плеа, Йонас Хофман, Рами Бенсебаини, Куадио Коне (Кристоф Крамер, 78'), Флориан Нойхаус, Штефан Ляйнер (Джозеф Скалли, 67'), Нико Эльведи, Марвин Фридрих (Марку Тюрам, 46'), Маттиас Гинтер, Ян Зоммер Предупреждения: Дан-Аксель Загаду (12'), Рами Бенсебаини (14'), Махмуд Дахуд (35')

    Дортмундцы продолжили погоню за лидером «Баварией», набрав 49 очков, а гости остались на 3-м месте, имея 26 очков.

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    В следующем туре «Гладбах» примет 26 февраля на своем поле «Вольфсбург», а «Дортмунд» на следующий день сыграет в гостях с «Аугсбургом».

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