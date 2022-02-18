Дзюба: Мы не имеем права играть боязливо, «Зенит» должен всегда атаковать

Нападающий и капитан «Зенита»прокомментировал поражение от(2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Сегодня был очень хороший матч, но нельзя дома начинать с 0:2. Будем анализировать, разбирать. Хорошо, что нам удалось вернуться с 0:2. Было интересно, у меня был момент, перед этим у Клаудиньо.

Очень интересная игра, думаю, понравилась зрителям. Обидно, что проиграли. Третий гол привезли сами себе — на таком уровне это недопустимо. Тем интереснее будет сыграть там.

Такие команды — из Испании, Португалии — они очень домашние, любят играть в своей атмосфере, поэтому там нам будет трудно. Но мы неплохо готовы физически.

Когда мы начинаем играть в футбол — всё получается, начинаем успокаиваться, играть, доминировать — получается. Почему мы не делаем так на постоянной основе — это вопрос.

Очень тяжело будет там. Они ротируют свой состав, каждый игрок примерно одного уровня. Интересно играть с такими мастеровитыми футболистами. Проверим себя на этом уровне.

Я считаю, что мы не имеем права играть боязливо на европейской арене. Мы должны всегда атаковать, всегда идти вперед. Это мое мнение, и меня никто не переубедит», — цитирует Дзюбу пресс-служба клуба.

Ответная игра пройдет в Испании 24 февраля.