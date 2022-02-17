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    Воспитанник «Спартака» попрощался с командой после ухода в «Кубань»

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    Воспитанник «Спартака» вратарь Артём Поплевченков попрощался с командой. Футболист перешёл на правах аренды в «Кубань» до конца сезона. В этот же период у Поплевченкова истекает контракт с «красно-белыми».

    Артём Поплевченков
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    Артём Поплевченков

    «10 незабываемых лет я провел в "Спартаке". Для меня честь быть частью красно-белого братства. Начиная с академии, затем в дубле, "Спартаке-2" и основной команды, я с гордостью носил на груди эмблему "Спартака" и защищал его последний рубеж. С командами клуба я становился призером Молодежных первенств, участвовал в Юношеской Лиге чемпионов в золотой год чемпионства "Спартака", прошел большой путь ярких побед и испытывал горечь поражений.

    Все это стало возможным для меня благодаря тренерам, футболистам, администраторам, медицинскому персоналу, руководителям академии, клуба, персоналу спортивной базы и "Открытия Арены", всем работникам ФК "Спартак Москва". Спасибо Вам огромное за ваш труд, заботу и внимание.

    Хочу поблагодарить болельщиков великого клуба. Вы всегда были рядом со всеми командами от академии до основы. Ваша самоотверженность, вера — достойны уважения. Спасибо Вам за поддержку!

    До свидания, "Спартак" Москва!», — написал Поплевченков.

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