«Спортинг» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:5, обзор голов

Счет в матче был открыт на 7-й минуте. С ударом Фодена в ближний угол ворот Адан справился, но Де Брёйне тут же от лицевой сделал скидку к линии вратарской, откуда Рияд Марез переправил мяч в сетку ворот.
На 17-й минуте Марез от угла поля выполнил подачу в штрафнуюхозяев , где Бернарду Силва здорово поймал мяч на ногу, пробив в касание точно под перекладину.
На 32-й минуте Марез от правого края штрафной низом прострелил во вратарскую «Спортинга», Фил Фоден из борьбы выскочил на мяч и аккуратно пробил в ближний угол ворот.
На 44-й минуте Стерлинг рванул за мячом после заброса в штрафную, далее Рахим ударил по тормозам, поднял голову и сделал аккуратный пас в центр под удар Бернарду Силве, который через рикошет направил мяч в ближний угол ворот.
А на 59-й минуте неудачный вынос вратаря «Спортинга» позволил гостям перехватить мяч, далее довели до Стерлинга — и Рахим шикарным обводящим ударом поразил дальнюю девятку
Ответный матч пройдет 9 марта в Манчестере.