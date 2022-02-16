«Спортинг» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:5, обзор голов

Лиссабонскийпотерпел домашнее поражение от(0:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Счет в матче был открыт на 7-й минуте. С ударом Фодена в ближний угол ворот Адан справился, но Де Брёйне тут же от лицевой сделал скидку к линии вратарской, откуда Рияд Марез переправил мяч в сетку ворот.

На 17-й минуте Марез от угла поля выполнил подачу в штрафнуюхозяев , где Бернарду Силва здорово поймал мяч на ногу, пробив в касание точно под перекладину.

На 32-й минуте Марез от правого края штрафной низом прострелил во вратарскую «Спортинга», Фил Фоден из борьбы выскочил на мяч и аккуратно пробил в ближний угол ворот.

На 44-й минуте Стерлинг рванул за мячом после заброса в штрафную, далее Рахим ударил по тормозам, поднял голову и сделал аккуратный пас в центр под удар Бернарду Силве, который через рикошет направил мяч в ближний угол ворот.

А на 59-й минуте неудачный вынос вратаря «Спортинга» позволил гостям перехватить мяч, далее довели до Стерлинга — и Рахим шикарным обводящим ударом поразил дальнюю девятку

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Спортинг — Манчестер Сити 0:5 Голы: 0:1 Рияд Марез (7'), 0:2 Бернарду Силва (17'), 0:3 Филип Фоден (32'), 0:4 Бернарду Силва (44'), 0:5 Рахим Стерлинг (58') Спортинг: Антонио Адан, Гонсалу Инасиу, Себастьян Коатес, Матеус, Педро Порро (Нето, 82'), Жоау Палинья, Матеус Луис, Рикарду Эсгаю, Педро Гонсалвес (Manuel Ugarte, 50'), Паулинью (Ислам Слимани, 75'), Пабло Сарабия (Tabata, 75') Манчестер Сити: Рахим Стерлинг, Филип Фоден (Илкай Гюндоган, 61'), Рияд Марез, Бернарду Силва (Лиам Дилап, 85'), Родриго Эрнандес (Фернандиньо, 73'), Кевин Де Брёйне, Жоау Канселу, Эмерик Лапорт (Натан Аке, 85'), Рубен Диаш, Джон Стоунс (Александр Зинченко, 61'), Эдерсон Мораес Предупреждения: Матеус Луис (65'), Илкай Гюндоган (74'), Рикарду Эсгаю (78'), Manuel Ugarte (83')

Ответный матч пройдет 9 марта в Манчестере.