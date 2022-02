«Зенит» интересуется защитником «Байера»

Защитник леверкузенского «Байера»близок к смене клубной прописки. Одним из претендентов на 20-летнего эквадорца является санкт-петербургский «Зенит», информирует журналист Пит О’Рурк.

Помимо «Зенита» за Инкапье следят «Тоттенхэм Хотспур», «Милан», «Севилья», «Рома» и «Наполи». Действующее соглашение Пьеро с «Байером» рассчитано до лета 2026 года.

Tottenham are eyeing a summer move for Bayer Leverkusen and Ecuador defender Piero Hincapie. Spurs will face competition from the likes of AC Milan, Roma, Napoli, Sevilla and Zenit in the 20-year-old centre-back. #THFC #Bayer04