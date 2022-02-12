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    «Реал» не справился с «Вильярреалом»

    «Вильярреал» — «Реал»: счет матча 0:0

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    Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом» в матче 24-го тура чемпионата Испании.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча на арене «Эль-Мадригал» в Вильярреале завершилась без забитых мячей.

    Отметим, что в стартовом составе мадридской команды впервые с августа вышел нападающий Гарет Бэйл. 32-летний валлиец провел на поле 74 минуты и не отметился результативными действиями.

    Футбол. Испания. Примера
    Вильярреал — Реал Мадрид 0:0
    Вильярреал: Херонимо Рульи, Хуан Фойт, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Альфонсо Педраса (Первис Эступинан, 74'), Висенте Иборра (Ману Тригерос, 67'), Даниэль Парехо, Самуэль Чуквезе (Йереми Пино, 74'), Джовани Ло Чельсо (Серж Орье, 87'), Альберто Морено, Arnaut Danjuma (Булайе Диа, 67') Реал Мадрид: Винисиус Жуниор (Эден Азар, 82'), Гарет Бэйл (Лука Йович, 74'), Марко Асенсио (Родриго, 78'), Тони Кроос, Каземиро, Федерико Вальверде (Лука Модрич, 78'), Марсело (Начо Фернандес, 82'), Давид Алаба, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль, Тибо Куртуа Предупреждения: Хуан Фойт (23'), Марко Асенсио (29'), Гарет Бэйл (45 + 2'), Рауль Альбиоль (51'), Каземиро (88')

    Сливочные продолжают лидировать в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 54 очка в 24 матчах. «Вильярреал» идет на 5-й строчке: 36 очков после 24 игр.

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