Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр БольшуновБольшунов — Клебо, раунд 3. Анонс событий на Олимпиаде-2022 11 февраля
  • 00:41
    • Дубль Жоты принес «Ливерпулю» победу над «Лестером»
  • 01:07
    • Автогол вывел «Ювентус» в полуфинал Кубка Италии
  • 00:48
    • «Арсенал» в меньшинстве одолел «Вулверхэмптон»
  • 22:03
    • «Фиорентина» в меньшинстве обыграла «Аталанту» в четвертьфинале Кубка Италии
  • 17:41
    • Немецкие саночники стали олимпийскими чемпионами в командной эстафете. Россия — четвёртая
    Все новости спорта

    «Атлетик» сыграл вничью с «Валенсией» в первом полуфинале Кубка Испании

    «Атлетик» — «Валенсия»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Атлетик Валенсия
    В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Атлетик» из Бильбао на своем поле сыграл вничью с «Валенсией» — 1:1.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Хозяева открыли счет на 37-й минуте — отличился Рауль Гарсия. На 65-й минуте нападающий левантийцев Уго Дуро сравнял счет.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Атлетик — Валенсия 1:1
    Голы: 1:0 Рауль Гарсия (37'), 1:1 Уго Дуро (65') Атлетик: Хулен Агирресабала, Иньиго Лекуэ, Йерай Альварес (Даниэль Вивиан, 46'), Иньиго Мартинес, Юри Берчиче, Алехандро Беренгер, Дани Гарсия (Ойер Саррага, 78'), Микель Весга, Икер Муньяин, Рауль Гарсия (Ойан Сансет, 67'), Иньяки Уильямс (Асьер Вильялибре, 78') Валенсия: Бриан Хиль (Элдер Кошта, 84'), Гонсалу Гуэдеш (Юнус Муса, 75'), Уго Дуро (Маркос де Соуза, 90'), Карлос Солер, Илаш Мориба (Урош Рачич, 90'), Димитри Фулкье, Хосе Гайя (Антонио Латорре, 84'), Омар Альдерете, Муктар Дьякаби, Тьерри Корреа, Георгий Мамардашвили Предупреждения: Димитри Фулкье (43'), Дани Гарсия (63'), Муктар Дьякаби (78'), Уго Дуро (90')

    Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев провел матч в запасе.

    Ответная игра состоится 2 марта.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько времени на раскачку возьмет Россия в матче с Данией?
  • Дания — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • «ПСЖ» потеряет очки в матче с «Ренном»?
  • «ПСЖ» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Сможет ли «Лейпциг» выиграть у «Кельна»?
  • «Лейпциг» — «Кельн». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.21
  • Экспресс дня 11 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Дания — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 07:10
    •  2.60
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Лейпциг — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Севилья — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Порту — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Канада — США
  • Хоккей
  • Завтра в 07:10
    •  2.10
  • Прогноз на матч Анахайм — Сиэтл
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры