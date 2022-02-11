«Атлетик» — «Валенсия»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Хозяева открыли счет на 37-й минуте — отличился Рауль Гарсия. На 65-й минуте нападающий левантийцев Уго Дуро сравнял счет.
Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
Атлетик — Валенсия 1:1
Голы: 1:0 Рауль Гарсия (37'), 1:1 Уго Дуро (65') Атлетик: Хулен Агирресабала, Иньиго Лекуэ, Йерай Альварес (Даниэль Вивиан, 46'), Иньиго Мартинес, Юри Берчиче, Алехандро Беренгер, Дани Гарсия (Ойер Саррага, 78'), Микель Весга, Икер Муньяин, Рауль Гарсия (Ойан Сансет, 67'), Иньяки Уильямс (Асьер Вильялибре, 78') Валенсия: Бриан Хиль (Элдер Кошта, 84'), Гонсалу Гуэдеш (Юнус Муса, 75'), Уго Дуро (Маркос де Соуза, 90'), Карлос Солер, Илаш Мориба (Урош Рачич, 90'), Димитри Фулкье, Хосе Гайя (Антонио Латорре, 84'), Омар Альдерете, Муктар Дьякаби, Тьерри Корреа, Георгий Мамардашвили Предупреждения: Димитри Фулкье (43'), Дани Гарсия (63'), Муктар Дьякаби (78'), Уго Дуро (90')
Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев провел матч в запасе.
Ответная игра состоится 2 марта.