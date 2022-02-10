Пиоли: Матчи с «Интером» всегда особенные и важные, будем готовиться

Главный тренер «Милана»прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка Италии с «Лацио» (4:0).

«Победа в дерби над "Интером" добавила нам энергии и уверенности. Атмосфера очень позитивная, мы не теряли концентрацию и контролировали игру все 90 минут.

Матчи с "Интером" всегда особенные и важные, будем готовиться. Кубок Италии хотят выиграть оба клуба, и мы будем стараться изо всех сил против очень сильного соперника», — сказал Пиоли Sport Mediaset.

«Милан» в полуфинале Кубка Италии встретится с «Интером». Первый матч состоится 3 марта, ответная игра 20 апреля.