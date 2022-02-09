Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хоккеисты сборной России начинают защиту титулаХоккеисты начинают защиту титула. Анонс событий на Олимпиаде-2022 9 февраля
  • 01:04
    • «Интер» победил «Рому» в четвертьфинале Кубка Италии
  • 00:56
    • Аутсайдер АПЛ «Бернли» отобрал очки у «МЮ»
  • 17:25
    • Саночница Татьяна Иванова завоевала бронзу зимней Олимпиады в Пекине
  • 15:23
    • Александр Терентьев завоевал бронзу в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине
  • 12:53
    • Фийон-Майе выиграл индивидуальную гонку на ОИ-2022, Цветков — четвертый
    Все новости спорта

    Лэмпард разочарован своим дебютом в «Эвертоне»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Эвертон Ньюкасл
    Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал первое поражение в матче 24-го тура АПЛ от «Ньюкасла» (1:3).

    Фрэнк Лэмпард
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрэнк Лэмпард

    Это поражение стало для Лэмпарда первым на посту главного тренера «ирисок», который он возглавил 31 января.

    «Результат разочаровывает. Это была тяжелая игра — мы вместе всего неделю. Не опускаем голову и постараемся решить свои проблемы.

    Будем работать над уверенностью и верой в себя. Нам нужны быстрые изменения, чтобы быстрее получить положительный результат», — приводит слова Лэмпарда The Mirror.

    В следующей игре «Эвертон» выступит дома против «Лидса» — это случится 12 февраля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В матче «Интера» и «Ромы» сухо не будет
  • «Интер» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Как российские хоккеисты начнут Олимпиаду?
  • Россия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «МЮ» потеряет очки на поле «Бернли»?
  • «Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.51
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 9 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Россия — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 11:40
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Атлетик — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Даллас — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нант — Бастия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Канада — Германия
  • Хоккей
  • Завтра в 16:10
    •  2.18
  • Прогноз на матч США — Китай
  • Хоккей
  • Завтра в 16:10
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры