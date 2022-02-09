Лэмпард разочарован своим дебютом в «Эвертоне»

Фрэнк Лэмпард Фото: globallookpress.com
Это поражение стало для Лэмпарда первым на посту главного тренера «ирисок», который он возглавил 31 января.
«Результат разочаровывает. Это была тяжелая игра — мы вместе всего неделю. Не опускаем голову и постараемся решить свои проблемы.
Будем работать над уверенностью и верой в себя. Нам нужны быстрые изменения, чтобы быстрее получить положительный результат», — приводит слова Лэмпарда The Mirror.
В следующей игре «Эвертон» выступит дома против «Лидса» — это случится 12 февраля.