Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваЗа вторым золотом. Анонс событий на Олимпиаде-2022 7 февраля
  • 06:19
    • Синицина и Кацалапов досрочно принесли России золото командного турнира ОИ-2022
  • 06:35
    • Россия вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады-2022
  • 05:47
    • Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу в командном турнире ОИ-2022
  • 10:10
    • Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку в Пекине
  • 07:48
    • Канадские хоккеистки отказались выходить на матч со сборной России
    Все новости спорта

    Уткин: Слово «проблема» Черчесов запретил с первого дня, а оправдывается им уже в третий раз

    Футбол Ференцварош Футбол России
    Известный блогер Василий Уткин высмеял слова главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова после поражения от «Пакша» (0:3) в матче чемпионата Венгрии.

    Василий Уткин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Василий Уткин

    «Черчесов снова проиграл с "Ференцварошем", ничего, бывает. Им ковид сборы скомкал. Рано судить.

    Но. Интервью после матча.

    "Первый пропущенный нами гол оказал решающее влияние на игру и результат. Проблема еще была в том, что мы играли слишком медленно".

  • Неуклюжий и медленный «Ференцварош». Черчесов проиграл и усилил интригу в чемпионате Венгрии
  • Реакция спортивных СМИ на дебют Станислава Черчесова в чемпионате Венгрии
  • 28/01/2022

    • Напомним, что слово "проблема" Станислав запретил с первого дня в Венгрии. А оправдывается им уже в третий, кажется, раз.

    Что это? Старость, деменция?», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

    «Ференцварош» потерпел два поражения в трех матчах под руководством Черчесова.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атлетик» дожмет каталонцев
  • «Атлетик» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Матч России и Канады пробьет «верх»?
  • Россия — Канада. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Покончит ли «Бенфика» с неудачами?
  • «Тондела» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.92
  • Экспресс дня 7 февраля
  • Сегодня в 20:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Атлетик — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тондела — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтчи — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Палмейрас — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Торонто — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры