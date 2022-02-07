Уткин: Слово «проблема» Черчесов запретил с первого дня, а оправдывается им уже в третий раз

Василий Уткин Фото: globallookpress.com
«Черчесов снова проиграл с "Ференцварошем", ничего, бывает. Им ковид сборы скомкал. Рано судить.
Но. Интервью после матча.
"Первый пропущенный нами гол оказал решающее влияние на игру и результат. Проблема еще была в том, что мы играли слишком медленно".
Напомним, что слово "проблема" Станислав запретил с первого дня в Венгрии. А оправдывается им уже в третий, кажется, раз.
Что это? Старость, деменция?», — написал Уткин в своем телеграм-канале.
«Ференцварош» потерпел два поражения в трех матчах под руководством Черчесова.