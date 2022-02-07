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    Гол Асенсио принес «Реалу» победу над «Гранадой»

    «Реал» — «Гранада»: счет матча 1:0, обзор гола

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    Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Гранадой» (1:0) в 23-м туре чемпионата Испании.

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    Единственный гол на 74-й минуте забил Марко Асенсио.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Гранада 1:0
    Гол: 1:0 Марко Асенсио (74') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Марсело (Начо Фернандес, 84'), Лука Модрич (Даниель Себальос, 87'), Эдуардо Камавинжа (Федерико Вальверде, 46'), Тони Кроос, Марко Асенсио, Иско (Лука Йович, 65'), Родриго (Эден Азар, 65') Гранада: Луис Суарес (Хорхе Молина, 63'), Алекс Кольядо (Негош Петрович, 71'), Мюрто Узуни (Matias Arezo, 80'), Луис Милья (Рубен Рочина, 81'), Максим Гоналон, Антонио Пуэртас (Даниэль Раба, 71'), Карлос Нева, Рауль Торренте, Херман Санчес, Кини Марин, Луиш Максимиану Предупреждения: Эден Азар (69'), Марко Асенсио (74'), Херман Санчес (90 + 2')

    «Реал» набрал 53 очка и закрепился на первом месте в таблице Ла Лиги. «Гранада» с 24 очками занимает 16-ю позицию.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    12 февраля «Реал» на выезде сыграет с «Вильярреалом».

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