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    Почеттино: Я очень доволен игрой против «Лилля»

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    Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино подвел итоги матча Лиги 1 с «Лиллем» (5:1).

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «В целом, я думаю, что это была очень хорошая игра, поэтому я очень доволен. Я хочу поздравить игроков, они замечательные и очень талантливые. Я очень счастлив и очень рад за них.

    Мы принимаем критику. Критика иногда базируется на ожиданиях, которые могут не соответствовать реальности. На фоне этих ожиданий мы должны делать все возможное. У нас были и хорошие матчи, в которых мы показывали достойную игру», — приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.

    ПСЖ с 56 очками возглавляет таблицу Лиги 1. «Лилль» с 32 очками занимает 11-ю позицию.

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