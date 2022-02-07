Почеттино: Я очень доволен игрой против «Лилля»

Главный тренер ПСЖподвел итоги матча Лиги 1 с «Лиллем» (5:1).

«В целом, я думаю, что это была очень хорошая игра, поэтому я очень доволен. Я хочу поздравить игроков, они замечательные и очень талантливые. Я очень счастлив и очень рад за них.

Мы принимаем критику. Критика иногда базируется на ожиданиях, которые могут не соответствовать реальности. На фоне этих ожиданий мы должны делать все возможное. У нас были и хорошие матчи, в которых мы показывали достойную игру», — приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.

ПСЖ с 56 очками возглавляет таблицу Лиги 1. «Лилль» с 32 очками занимает 11-ю позицию.