«Ювентус» — «Верона»: счет матча 2:0, обзор голов

Туринскийна своем поле победил(2:0) в матче 24-го тура чемпионата Италии.

Оба гола забили новички «старой синьоры». На 13-й минуте отличился Душан Влахович, перешедший из «Фиорентины», а на 61-й — Денис Закария, прибывший из менхенгладбахской «Боруссии».

Футбол. Италия. Серия А Ювентус — Верона 2:0 Голы: 1:0 Душан Влахович (13'), 2:0 Денис Закария (61') Ювентус: Войцех Щенсны, Данило, Маттейс де Лигт, Джорджо Кьеллини (Даниэле Ругани, 75'), Маттиа Де Шильо, Денис Закария (Уэстон Маккенни, 83'), Артур, Адриен Рабьо, Пауло Дибала (Хуан Куадрадо, 75'), Альваро Мората (Мойзе Кин, 83'), Душан Влахович Верона: Кевин Ласанья, Антонин Барак (Никола Калинич, 72'), Адриен Тамез, Дарко Лазович, Мигел Велозу (Даниел Беса, 46'), Иван Илич (Матеуш Прашелик, 84'), Фабио Депаоли, Nicolo Casale (Бошко Шутало, 84'), Корай Гюнтер, Федерико Чеккерини (Панайотис Рецос, 72'), Лоренцо Монтипо Предупреждения: Фабио Депаоли (17'), Альваро Мората (59')

В турнирной таблице Серии А «Ювентус» после этой победы поднялся на 4-е место, набрав 45 очков в 24 матчах. «Верона» идет на 9-й позиции: 33 очка после 24 игр.