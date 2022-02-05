Рангник прокомментировал вылет МЮ из Кубка Англии

Ральф Рангник Фото: globallookpress.com
«Мы не реализовали слишком много моментов, особенно в первом тайме. Мы спокойно могли вести 3:0 после первых 45 минут.
Даже во втором тайме мы упустили несколько отличных возможностей, в том числе и после гола "Мидлсбро", который нельзя было засчитывать.
Момент Бруну можно приравнять к пенальти, так что винить мы должны только себя за то, что упустили так много моментов.
В конечном итоге все закончилось серией пенальти, а здесь все упирается в удачу. Мы проиграли и очень разочарованы», — цитирует Рангника Sky Sports.