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    Рангник прокомментировал вылет МЮ из Кубка Англии

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Юнайтед Мидлсбро
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник пожаловался на большое количество упущенных моментов в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Мидлсбро». «Манкунианцы» проиграли «Боро» в серии пенальти (1:1, 7:8 по пенальти).

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    «Мы не реализовали слишком много моментов, особенно в первом тайме. Мы спокойно могли вести 3:0 после первых 45 минут.

    Даже во втором тайме мы упустили несколько отличных возможностей, в том числе и после гола "Мидлсбро", который нельзя было засчитывать.

    Момент Бруну можно приравнять к пенальти, так что винить мы должны только себя за то, что упустили так много моментов.

    В конечном итоге все закончилось серией пенальти, а здесь все упирается в удачу. Мы проиграли и очень разочарованы», — цитирует Рангника Sky Sports.

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