Рангник прокомментировал вылет МЮ из Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»пожаловался на большое количество упущенных моментов в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Мидлсбро». «Манкунианцы» проиграли «Боро» в серии пенальти (1:1, 7:8 по пенальти).

«Мы не реализовали слишком много моментов, особенно в первом тайме. Мы спокойно могли вести 3:0 после первых 45 минут.

Даже во втором тайме мы упустили несколько отличных возможностей, в том числе и после гола "Мидлсбро", который нельзя было засчитывать.

Момент Бруну можно приравнять к пенальти, так что винить мы должны только себя за то, что упустили так много моментов.

В конечном итоге все закончилось серией пенальти, а здесь все упирается в удачу. Мы проиграли и очень разочарованы», — цитирует Рангника Sky Sports.