«Герта» — «Бохум»: счет матча 1:1, обзор голов

Ангелина Голикова: Почувствую себя на Олимпиаде только тогда, когда встану на старт

Добившись исторического успеха на мировом первенстве в Голландии, Ангелина Голикова готова побороться за медали ОИ-2022. С чемпионкой мира по конькобежному спорту пообщался Владислав Прусаков