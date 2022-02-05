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    «Герта» поделила очки с «Бохумом»

    «Герта» — «Бохум»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Берлинская «Герта» на своем поле сыграла вничью с «Бохумом» (1:1) в матче 21-го тура чемпионата Германии.

    «Герта»
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    «Герта»

    Счет в матче открыли хозяева на 23-й минуте — гол на счету Исхака Бельфодиля. Гости ответили точным ударом Себастьяна Полтера на 48-й минуте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Герта — Бохум 1:1
    Голы: 1:0 Исак Бельфодиль (23'), 1:1 Себастьян Полтер (48') Герта: Александер Шволов, Петер Пекарик, Никлас Штарк, Марк-Оливер Кемпф, Максимилиан Миттельштедт (Суат Сердар, 87'), Юрген Эккеленкамп (Dong-Joon Lee, 58'), Сантьяго Аскасибар, Владимир Дарида, Мизьян Маолида (Фредрик Андре Бьёркан, 75'), Исак Бельфодиль (Марко Рихтер, 75'), Стеван Йоветич Бохум: Юрген Локадия (Tarsis Bonga, 88'), Милош Пантович, Такума Асано (Себастьян Полтер, 46'), Эльвис Реджбечай, Геррит Хольтман (Кристофер Антви-Адджей, 71'), Роберт Теше (Patrick Osterhage, 46'), Данило Соарес, Максим Лайч, Армель Белла-Котчап, Кристиан Гамбоа, Мануэль Риман Предупреждения: Юрген Эккеленкамп (56'), Максимилиан Миттельштедт (84'), Армель Белла-Котчап (85'), Марко Рихтер (86')

    «Бохум» с 25 очками идет на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. У «Герты» 23 очка и 12-я позиция.

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