Пресс-служба «Эвертона» сообщила о том, топрисоединился к Фрэнку Лэмпарду в «Эвертоне».

41-летний специалист будет помощником Лэмпарда. Ранее он работал в академии «Челси», а также был ассистентом главного тренера сборной Англии U21.

Лэмпард возглавил «Эвертон» в конце января после того, как клуб уволил Рафаэля Бенитеса.

