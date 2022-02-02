Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваВ Пекин за золотом. В каких видах спорта Россия завоюет медали на Олимпиаде?
  • 22:23
    • Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с Деспотовичем
  • 21:58
    • Овечкин заболел коронавирусом и пропустит Матч звезд НХЛ
  • 19:23
    • Transfermarkt: Чалов — самый дорогой футболист чемпионата Швейцарии
    Все новости спорта

    Аджоев: Деспотович сильно мотивирован и хочет доказать, что является большим игроком

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Арсенал Тула Рубин РПЛ Футбол России
    Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал заключение контракта с нападающим Джордже Деспотовичем.

    Джордже Деспотович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джордже Деспотович

    Контракт 29-летнего сербского футболиста с «Арсеналом» рассчитан на три года.

    «Серьёзно рассчитываем на Деспотовича, знаем его как классного форварда. Важно, что он уже адаптирован к РПЛ, поскольку давно выступает в нашем чемпионате.

    Уверен, что Деспотович принесёт пользу "Арсеналу". Сейчас он сильно мотивирован, хочет доказать и показать, что является большим игроком», — сказал Аджоев «Чемпионату».

    Деспотович в нынешнем сезоне в составе «Рубина» принял участие в девяти матчах РПЛ, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Old Firm Derby победят «кельты»
  • «Селтик» — «Глазго Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Сенегал выйдет в финал
  • Буркина-Фасо — Сенегал. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Уверенный проход «Валенсии»
  • «Валенсия» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.02
  • Экспресс дня 3 февраля
  • Завтра в 19:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Валенсия — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Камерун — Египет
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Монфис — Имер
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Руусувуори — Копршива
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Карацев — Имер
  • Теннис
  • Завтра в 10:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Юта — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Сакраменто — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры