Аджоев: Деспотович сильно мотивирован и хочет доказать, что является большим игроком

Руководитель тульского «Арсенала»прокомментировал заключение контракта с нападающим

Контракт 29-летнего сербского футболиста с «Арсеналом» рассчитан на три года.

«Серьёзно рассчитываем на Деспотовича, знаем его как классного форварда. Важно, что он уже адаптирован к РПЛ, поскольку давно выступает в нашем чемпионате.

Уверен, что Деспотович принесёт пользу "Арсеналу". Сейчас он сильно мотивирован, хочет доказать и показать, что является большим игроком», — сказал Аджоев «Чемпионату».

Деспотович в нынешнем сезоне в составе «Рубина» принял участие в девяти матчах РПЛ, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.