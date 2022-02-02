Аджоев: Деспотович сильно мотивирован и хочет доказать, что является большим игроком

Джордже Деспотович Фото: globallookpress.com
Контракт 29-летнего сербского футболиста с «Арсеналом» рассчитан на три года.
«Серьёзно рассчитываем на Деспотовича, знаем его как классного форварда. Важно, что он уже адаптирован к РПЛ, поскольку давно выступает в нашем чемпионате.
Уверен, что Деспотович принесёт пользу "Арсеналу". Сейчас он сильно мотивирован, хочет доказать и показать, что является большим игроком», — сказал Аджоев «Чемпионату».
Деспотович в нынешнем сезоне в составе «Рубина» принял участие в девяти матчах РПЛ, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.