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    Россия обыграла Грузию и сыграет с Украиной в полуфинале ЧЕ по мини-футболу

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    В матче 1/4 финала чемпионата Европы по мини-футболу сборная России обыграла команду Грузии со счетом 3:1 (0:0).

    Сборная России
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    Сборная России

    В составе российской команды отличились Артем Ниязов и Иван Чишкала, который оформил дубль.

    За грузинскую команду забил Бруно Петри.

    ЧЕ-2022. 1/4 финала
    Россия — Грузия — 3:1 (0:0)
    Голы: Ниязов, 23 (1:0). Бруно Петри, 24 (1:1). Чишкала, 28 (2:1). Чишкала, 40 (3:1)Россия: Путилов, Замтарадзе — Антошкин, Робиньо, Чишкала, Давыдов, Афанасьев, Милованов, Абрамов, Ниязов, Абрамович, Соколов, Паулиньо, НандоГрузия: Купатадзе, Букия — Шагинья, Вилиан Лоуренсо, Рониньо, Бруно Петри, Гавтадзе, Топурия, Кекелия, Тодуа, Себискверадзе, Куртанидзе, ЭлисандроПредупреждения: Антошкин, 33. Элисандро, 37. Купататдзе, 39

    В полуфинале россияне сыграют со сборной Украины, которая в четвертьфинале обыграла сборную Казахстана (5:3). Матч пройдет 4 февраля.

    Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах с 19 января по 6 февраля.

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