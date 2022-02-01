Россия обыграла Грузию и сыграет с Украиной в полуфинале ЧЕ по мини-футболу

В матче 1/4 финала чемпионата Европы по мини-футболуобыграласо счетом 3:1 (0:0).

В составе российской команды отличились Артем Ниязов и Иван Чишкала, который оформил дубль.

За грузинскую команду забил Бруно Петри.

ЧЕ-2022. 1/4 финала Россия — Грузия — 3:1 (0:0) Голы: Ниязов, 23 (1:0). Бруно Петри, 24 (1:1). Чишкала, 28 (2:1). Чишкала, 40 (3:1)Россия: Путилов, Замтарадзе — Антошкин, Робиньо, Чишкала, Давыдов, Афанасьев, Милованов, Абрамов, Ниязов, Абрамович, Соколов, Паулиньо, НандоГрузия: Купатадзе, Букия — Шагинья, Вилиан Лоуренсо, Рониньо, Бруно Петри, Гавтадзе, Топурия, Кекелия, Тодуа, Себискверадзе, Куртанидзе, ЭлисандроПредупреждения: Антошкин, 33. Элисандро, 37. Купататдзе, 39

В полуфинале россияне сыграют со сборной Украины, которая в четвертьфинале обыграла сборную Казахстана (5:3). Матч пройдет 4 февраля.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах с 19 января по 6 февраля.