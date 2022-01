«Галатасарай» арендовал полузащитника «Фиорентины»

Полузащитник «Фиорентины»арендован турецким «Галатасараем». Об этом сообщает журналист Николо Скира.

28-летний Пульгар — воспитанник чилийского клуба «Антофагаста». За «Фиорентину» полузащитник выступает с 2019 года, перейдя из «Болоньи» за € 12,3 млн. В нынешнем сезоне Пульгар принял участие в шести матчах итальянской Серии А, в которых чилиец отметился одной голевой передачей. Также на счету Пульгара два матча в Кубке страны.

