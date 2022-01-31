«Ньюкасл» заплатит 25 млн евро за полузащитника «Реймса»

может сделать еще несколько приобретений за день до закрытия январского трансферного окна.

Как сообщает известный итальянский журналист Фабрицио Романо, «Ньюкасл» готов заплатить 25 миллионов евро без учета бонусов за полузащитника «Реймса» Уго Экитике.

Если клубы смогут договориться о финансовых условиях сделки, 19-летний француз подпишет с «сороками» пятилетний контракт.

Экитике в этом сезоне провел за «Реймс» 18 матчей, забил 8 мячей и сделал 2 результативные передачи.

Кроме того, «Ньюкасл» подпишет защитника «Астон Виллы» Мэтта Таргетта. В ближайшее время футболист пройдет медобследование, после чего клубы объявят о трансфере.