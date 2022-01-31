«Ньюкасл» заплатит 25 млн евро за полузащитника «Реймса»

Уго Экитике Фото: globallookpress.com
Как сообщает известный итальянский журналист Фабрицио Романо, «Ньюкасл» готов заплатить 25 миллионов евро без учета бонусов за полузащитника «Реймса» Уго Экитике.
Если клубы смогут договориться о финансовых условиях сделки, 19-летний француз подпишет с «сороками» пятилетний контракт.
Экитике в этом сезоне провел за «Реймс» 18 матчей, забил 8 мячей и сделал 2 результативные передачи.
Кроме того, «Ньюкасл» подпишет защитника «Астон Виллы» Мэтта Таргетта. В ближайшее время футболист пройдет медобследование, после чего клубы объявят о трансфере.