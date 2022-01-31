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    Черчесов: Мы хотели не только победить, но и показать хорошую игру

    Футбол Ференцварош Футбол России
    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал первую победу команды под его руководством.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    В 18-м туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» с минимальным счетом обыграл на выезде «Уйпешт» — 1:0.

    «Победа всегда важна, особенно в дерби, тем более, когда она идет вслед за поражением. Мы определенно хотели не только победить, но и показать хорошую игру.

    У нас были очень хорошие моменты, но если мы не будем их реализовывать, то усложним себе жизнь. Что еще очень хорошо, так это то, что мы сыграли при аншлаге.

    Не могу комментировать соперника, так как ориентируюсь исключительно на свою команду. На этот раз я увидел игру, которую мы обсуждали.

    Мы не смогли провести полностью сбалансированные 90 минут, но основные идеи были видны, чему я рад.

    Мы увидели реакцию на прошлое поражение на поле — это хорошо! В мире нет команды, которая не проигрывает, самое главное — как ты реагируешь на поражение.

    Мы дали ответ в воскресенье, показали профессиональное отношение», — цитирует Черчесова официальный сайт клуба.

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