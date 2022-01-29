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    Скорович рассказал, как сборной России удалось переиграть Польшу на ЧЕ

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Польши
    Старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович прокомментировал итог заключительного матча группового этапа чемпионата Европы против Польши (5:1).

    Сборная России
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    Сборная России

    «Мы понимали, что поляки будут играть, возможно, свой последний матч на турнире. Их единственный шанс состоял в том, чтобы обыграть нас и дождаться исхода параллельной встречи.

    Наша задача была сыграть в своем стиле, своей манере, взять мяч под контроль, что нам удалось.

    Поляки много прессинговали, мы создали пару моментов, могли увеличить счет, но потом вмешались шероховатости — много потерь.

    Стали отдавать инициативу, отсюда и такая нервозная концовка первого тайма, когда мы насобирали фолов и довели дела до десятиметрового удара в наши ворота.

    В перерыве разобрали ошибки, обсудили, что надо усилить, сделали ряд перестановок. И все сложилось: быстро забили третий гол, почувствовали себя комфортно и дальше играли по счету», — цитирует тренера сайт РФС.

    Сборная России заняла первое место в группе С и обеспечила себе выход в четвертьфинал Евро-2022. В 1/4 финала команда сыграет со сборной, занявшей второе место в группе D.

    Матчи чемпионата Европы проходят в Амстердаме и Гронингене с 19 января по 6 февраля.

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