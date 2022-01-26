В серии пенальти египтянам повезло больше. Салах и Ко продолжают борьбу в Кубке Африки

Ход матча
3' Матч начался ударом по воротам Египта в исполнении Франка Кессье. В цель мяч не попал.
5' Пепе вырвался на оперативное пространство и пробил с линии штрафной. Удар заблокировал игрок Египта.
12' Показана первая желтая карточка игроку Дели из сборной Кот-д'Ивуара.
15' Пока без опасных моментов. По владению мячом лучше ивуарийцы.
17' Омар Мармуш из сборной Египта нанес дальний удар — мяч попал в каркас ворот.
21' Последовала разрезная передача на Салаха. Египтянин пробил под перекладину с близкого расстояния, но вратарь сделал сэйв.
30' У Кот-д'Ивуара штрафной удар, который не принес команде дивидендов. Еще и Франк Кессье матч не смог продолжить.
39' Сангаре Ибрахим нанес удар по воротам после навеса в штрафною площадь, но вратарь Египта отбил мяч.
45' Первый тайм завершился вничью 0:0.
52' Первый удар во втором тайме. Пробивал Эль-Сулейя Амр после передачи Салаха.
57' Салах сделал мощный выстрел в сторону ворот ивуарийцев, но защитник блокировал удар.
63' Опасный момент у ворот Кот-д'Ивуара. Мохамед Мостафа пробил рядом со штангой.
70' Себастьян Алле пробил после навеса Пепе — вратарь с ударом справился.
79' Алле попытал счастья дальним ударом, но не смог как следует потревожить вратаря.
84' Очередная замена в матче. После рокировки Градель и Сери — Заа и Бога, у Египта выходит Зизо вместо Фатхи Хамди.
85' Заа опасно пробивал из пределов штрафной. Вратарь египтян угрозу отвел.
90+5' Команды ушли на перерыв.
93' Трезеге сделал скидку на Шерифа, который пробил головой выше ворот с нескольких метров.
Mo Salah was pumped after winning the shootout for #TeamEgypt 😤 pic.twitter.com/oTWhr9jX78— B/R Football (@brfootball) January 26, 2022
98' Зизо обыграл защитника и пробил, только туда, где стоял вратарь.
105' Конец первого овертайма.
114' Убойный момент испортил Трезеге, пробив выше ворот с близкой дистанции.
120' Команды не смогли забить в основное время. В серии пенальти лучшим оказался Египет. Команду в четвертьфинал вывели Зизо, Эль-Сулейя Амр, Камаль, Абдель Монем и Мохаммед Салах. У Кот-д'Ивуара ошибку допустил Эрик Байи.
FULL TIME! ⏰ #TeamCotedIvoire 0⃣(4⃣)-(5⃣)0⃣ #TeamEgypt #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #CIVEGY pic.twitter.com/C8viXPok1K— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 26, 2022
Турнирная сетка
После победы над Кот-д'Ивуаром, сборная Египта сыграет против команды Марокко. Марокканцы днем ранее выиграли у сборной Малави со счетом 2:1.
Поединок между Египтом и Марокко за выход в полуфинал состоится 30 января.