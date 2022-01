В серии пенальти египтянам повезло больше. Салах и Ко продолжают борьбу в Кубке Африки

3' Матч начался ударом по воротам Египта в исполнении Франка Кессье. В цель мяч не попал.

5' Пепе вырвался на оперативное пространство и пробил с линии штрафной. Удар заблокировал игрок Египта.

12' Показана первая желтая карточка игроку Дели из сборной Кот-д'Ивуара.

15' Пока без опасных моментов. По владению мячом лучше ивуарийцы.

17' Омар Мармуш из сборной Египта нанес дальний удар — мяч попал в каркас ворот.

21' Последовала разрезная передача на Салаха. Египтянин пробил под перекладину с близкого расстояния, но вратарь сделал сэйв.

30' У Кот-д'Ивуара штрафной удар, который не принес команде дивидендов. Еще и Франк Кессье матч не смог продолжить.

39' Сангаре Ибрахим нанес удар по воротам после навеса в штрафною площадь, но вратарь Египта отбил мяч.

45' Первый тайм завершился вничью 0:0.

52' Первый удар во втором тайме. Пробивал Эль-Сулейя Амр после передачи Салаха.

57' Салах сделал мощный выстрел в сторону ворот ивуарийцев, но защитник блокировал удар.

63' Опасный момент у ворот Кот-д'Ивуара. Мохамед Мостафа пробил рядом со штангой.

70' Себастьян Алле пробил после навеса Пепе — вратарь с ударом справился.

79' Алле попытал счастья дальним ударом, но не смог как следует потревожить вратаря.

84' Очередная замена в матче. После рокировки Градель и Сери — Заа и Бога, у Египта выходит Зизо вместо Фатхи Хамди.

85' Заа опасно пробивал из пределов штрафной. Вратарь египтян угрозу отвел.

90+5' Команды ушли на перерыв.

93' Трезеге сделал скидку на Шерифа, который пробил головой выше ворот с нескольких метров.

