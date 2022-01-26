В серии пенальти египтянам повезло больше. Салах и Ко продолжают борьбу в Кубке Африки

Бывший трехкратный победитель Кубка африканских наций продолжает путь к финалу. В следующем раунде он сыграет с Марокко.

Ход матча

3' Матч начался ударом по воротам Египта в исполнении Франка Кессье. В цель мяч не попал.

5' Пепе вырвался на оперативное пространство и пробил с линии штрафной. Удар заблокировал игрок Египта.

12' Показана первая желтая карточка игроку Дели из сборной Кот-д'Ивуара.

15' Пока без опасных моментов. По владению мячом лучше ивуарийцы.

17' Омар Мармуш из сборной Египта нанес дальний удар — мяч попал в каркас ворот.

21' Последовала разрезная передача на Салаха. Египтянин пробил под перекладину с близкого расстояния, но вратарь сделал сэйв.

Фрагмент матча globallookpress

30' У Кот-д'Ивуара штрафной удар, который не принес команде дивидендов. Еще и Франк Кессье матч не смог продолжить.

39' Сангаре Ибрахим нанес удар по воротам после навеса в штрафною площадь, но вратарь Египта отбил мяч.

45' Первый тайм завершился вничью 0:0.

52' Первый удар во втором тайме. Пробивал Эль-Сулейя Амр после передачи Салаха.

57' Салах сделал мощный выстрел в сторону ворот ивуарийцев, но защитник блокировал удар.

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63' Опасный момент у ворот Кот-д'Ивуара. Мохамед Мостафа пробил рядом со штангой.

70' Себастьян Алле пробил после навеса Пепе — вратарь с ударом справился.

79' Алле попытал счастья дальним ударом, но не смог как следует потревожить вратаря.

Фрагмент матча globallookpress

84' Очередная замена в матче. После рокировки Градель и Сери — Заа и Бога, у Египта выходит Зизо вместо Фатхи Хамди.

85' Заа опасно пробивал из пределов штрафной. Вратарь египтян угрозу отвел.

90+5' Команды ушли на перерыв.

93' Трезеге сделал скидку на Шерифа, который пробил головой выше ворот с нескольких метров.

Mo Salah was pumped after winning the shootout for #TeamEgypt 😤 pic.twitter.com/oTWhr9jX78 — B/R Football (@brfootball) January 26, 2022

98' Зизо обыграл защитника и пробил, только туда, где стоял вратарь.

105' Конец первого овертайма.

114' Убойный момент испортил Трезеге, пробив выше ворот с близкой дистанции.

Футбол. Кубок Африки-2021. 1/8 финала Кот-д Ивуар — Египет 0:0 Кот-д Ивуар: Badra Ali Sangare, Серж Орье, Эрик Бейи, Симон Дели, Гислейн Конан, Ибраим Сангаре, Жан-Мишель Сери (Жереми Бога, 72'), Франк Кессье (Geoffroy Serey Die, 30'), Макс-Ален Градель (Уилфрид Заха, 71'), Себастьен Аллер (Максвелл Корне, 105'), Николя Пепе Египет: Омар Мармуш (Трезеге, 71'), Mostafa Mohamed (Mohamed Sherif, 91'), Мохамед Салах, Hamdi Fathi (Zizo, 84'), Amr Al Sulaya, Мохамед Эль-Ненни, Ahmed Abou El Fotouh, Mohamed Abdelmoneim, Ahmed Hegazy, Omar Kamal, Mohamed El Shenawi (Mohamed Abougabal, 88') Предупреждения: Эрик Бейи (9'), Zizo (90 + 2'), Симон Дели (112'), Уилфрид Заха (118')

120' Команды не смогли забить в основное время. В серии пенальти лучшим оказался Египет. Команду в четвертьфинал вывели Зизо, Эль-Сулейя Амр, Камаль, Абдель Монем и Мохаммед Салах. У Кот-д'Ивуара ошибку допустил Эрик Байи.

Турнирная сетка

После победы над Кот-д'Ивуаром, сборная Египта сыграет против команды Марокко. Марокканцы днем ранее выиграли у сборной Малави со счетом 2:1.

Поединок между Египтом и Марокко за выход в полуфинал состоится 30 января.