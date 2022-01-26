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    В серии пенальти египтянам повезло больше. Салах и Ко продолжают борьбу в Кубке Африки

    Сборная Египта обыграла сборную Кот-д'Ивуара (1:0 П) в матче 1/8 финала Кубка Африки

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    Мохаммед Салах
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    Мохаммед Салах
    Бывший трехкратный победитель Кубка африканских наций продолжает путь к финалу. В следующем раунде он сыграет с Марокко.

    Ход матча

    3' Матч начался ударом по воротам Египта в исполнении Франка Кессье. В цель мяч не попал.

    5' Пепе вырвался на оперативное пространство и пробил с линии штрафной. Удар заблокировал игрок Египта.

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  • 24/01/2022

    • 12' Показана первая желтая карточка игроку Дели из сборной Кот-д'Ивуара.

    15' Пока без опасных моментов. По владению мячом лучше ивуарийцы.

    17' Омар Мармуш из сборной Египта нанес дальний удар — мяч попал в каркас ворот.

    21' Последовала разрезная передача на Салаха. Египтянин пробил под перекладину с близкого расстояния, но вратарь сделал сэйв.

    Фрагмент матча
    globallookpress

    30' У Кот-д'Ивуара штрафной удар, который не принес команде дивидендов. Еще и Франк Кессье матч не смог продолжить.

    39' Сангаре Ибрахим нанес удар по воротам после навеса в штрафною площадь, но вратарь Египта отбил мяч.

    45' Первый тайм завершился вничью 0:0.

    52' Первый удар во втором тайме. Пробивал Эль-Сулейя Амр после передачи Салаха.

    57' Салах сделал мощный выстрел в сторону ворот ивуарийцев, но защитник блокировал удар.

    Прогнозы на Кубок Африки

    63' Опасный момент у ворот Кот-д'Ивуара. Мохамед Мостафа пробил рядом со штангой.

    70' Себастьян Алле пробил после навеса Пепе — вратарь с ударом справился.

    79' Алле попытал счастья дальним ударом, но не смог как следует потревожить вратаря.

    Фрагмент матча
    globallookpress

    84' Очередная замена в матче. После рокировки Градель и Сери — Заа и Бога, у Египта выходит Зизо вместо Фатхи Хамди.

    85' Заа опасно пробивал из пределов штрафной. Вратарь египтян угрозу отвел.

    90+5' Команды ушли на перерыв.

    93' Трезеге сделал скидку на Шерифа, который пробил головой выше ворот с нескольких метров.

    98' Зизо обыграл защитника и пробил, только туда, где стоял вратарь.

    105' Конец первого овертайма.

    114' Убойный момент испортил Трезеге, пробив выше ворот с близкой дистанции.

    Футбол. Кубок Африки-2021. 1/8 финала
    Кот-д Ивуар — Египет 0:0
    Кот-д Ивуар: Badra Ali Sangare, Серж Орье, Эрик Бейи, Симон Дели, Гислейн Конан, Ибраим Сангаре, Жан-Мишель Сери (Жереми Бога, 72'), Франк Кессье (Geoffroy Serey Die, 30'), Макс-Ален Градель (Уилфрид Заха, 71'), Себастьен Аллер (Максвелл Корне, 105'), Николя Пепе Египет: Омар Мармуш (Трезеге, 71'), Mostafa Mohamed (Mohamed Sherif, 91'), Мохамед Салах, Hamdi Fathi (Zizo, 84'), Amr Al Sulaya, Мохамед Эль-Ненни, Ahmed Abou El Fotouh, Mohamed Abdelmoneim, Ahmed Hegazy, Omar Kamal, Mohamed El Shenawi (Mohamed Abougabal, 88') Предупреждения: Эрик Бейи (9'), Zizo (90 + 2'), Симон Дели (112'), Уилфрид Заха (118')

    120' Команды не смогли забить в основное время. В серии пенальти лучшим оказался Египет. Команду в четвертьфинал вывели Зизо, Эль-Сулейя Амр, Камаль, Абдель Монем и Мохаммед Салах. У Кот-д'Ивуара ошибку допустил Эрик Байи.

    Турнирная сетка

    После победы над Кот-д'Ивуаром, сборная Египта сыграет против команды Марокко. Марокканцы днем ранее выиграли у сборной Малави со счетом 2:1.

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    Поединок между Египтом и Марокко за выход в полуфинал состоится 30 января.

    Победители
    globallookpress

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