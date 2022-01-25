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    Ткаченко: Предложение «Локо» по Адамову было выгоднее, но «Урал» категорически отказался

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    Глава ProSports Management Герман Ткаченко, представляющий интересы защитника Арсена Адамова прокомментировал переход игрока из «Урала» в «Зенит».

    Арсен Адамов
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    Арсен Адамов

    Напомним, во вторник, 25 января, «Зенит» объявил о переходе Арсена Адамова из «Урала». Контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026.

    «Цифры в пять миллионов евро за трансфер и шесть миллионов рублей в месяц зарплаты не соответствуют действительности.

    Это такое безответственное жонглирование цифрами со стороны журналистов. Вы любите делать вид, что знаете лучше, чем всё есть на самом деле.

    Больше скажу — предложение "Локо" даже было чуть более привлекательное. Я прилетел в Дубай с уверенностью, что закрою сделку с "Локомотивом".

    Но "Урал" категорически отказался обсуждать это. Результат ли это теннисной дипломатии — должны рассказывать Медведев и Иванов.

    Мы же должны были реагировать на ситуацию. Поговорили с "Зенитом", сыграл свою роль и разговор Арсена с Олегом Шатовым, который отметил, что часто в "Зенит" не зовут, поделился другими подробностями.

    В общем, взвесив всё, Арсен принял решение согласиться на предложение петербуржцев.

    Для уточнения картины замечу, что Адамов играет не только крайнего, но и центрального защитника. И играет хорошо. Да, его ждёт конкуренция, но это часть профессионального спорта», — сказал Ткаченко «Чемпионату».

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