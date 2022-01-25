«Салернитана» предложила контракт Диего Косте

Бывший нападающий «Челси» и «Атлетико»близок к переходу в

Итальянский клуб предложил 33-летнему бразильцу контракт до окончания нынешнего сезона.

Как сообщает журналист Николо Скира, соглашение будет включать в себя автоматическое продление, если клуб не вылетит из Серии А.

Ранее Коста покинул бразильский клуб «Атлетико Минейро», в который он перешел летом прошлого года.

В составе команды форвард забил 5 голов в 19 матчах, а также стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Бразилии.

Игрок расторг контракт с бразильским клубом 17 января и с тех пор находится в статусе свободного агента.

«Салернитана» на данный момент занимает последнее место в чемпионате Италии, набрав 10 очков в 22 матчах.