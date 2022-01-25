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    «Салернитана» предложила контракт Диего Косте

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    Бывший нападающий «Челси» и «Атлетико» Диего Коста близок к переходу в «Салернитану».

    Диего Коста
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    Диего Коста

    Итальянский клуб предложил 33-летнему бразильцу контракт до окончания нынешнего сезона.

    Как сообщает журналист Николо Скира, соглашение будет включать в себя автоматическое продление, если клуб не вылетит из Серии А.

    Ранее Коста покинул бразильский клуб «Атлетико Минейро», в который он перешел летом прошлого года.

    В составе команды форвард забил 5 голов в 19 матчах, а также стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Бразилии.

    Игрок расторг контракт с бразильским клубом 17 января и с тех пор находится в статусе свободного агента.

    «Салернитана» на данный момент занимает последнее место в чемпионате Италии, набрав 10 очков в 22 матчах.

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